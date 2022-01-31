Sabah Gazetesi’nde ayrılık: ‘Dün dünde kaldı cancağızım…’

Sabah gazetesinden bugün ayrılık haberi geldi. 2014 yılından bu yana Sabah’ta görev alan Tarık Işık, gazete ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medyadan duyuru

Veda haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Işık, “‘Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım!’ 24 Ekim 2014’te Başbakanlık muhabiri olarak başladığım, haber editörü olarak devam ettiğim Sabah gazetesi ile yolum ayrıldı. Hayır duanızı / pozitif enerjinizi eksik etmemeniz dileği ile…” ifadelerini kullandı.

