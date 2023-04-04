Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü odasında hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürü olan 56 yaşındaki Şaban Arslan, akşam gazete binasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Arslan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

2009 yılında Sabah Gazetesi Haber Müdürlüğü görevine getirilen Arslan, daha sonra da Haber Koordinatörlüğü görevini yürütmüştü. Son olarak Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü görevini yürüten 56 yaşındaki Arslan evli ve 2 çocuk babasıydı.