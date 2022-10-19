Sabah gazetesi 'Bülent Keneş'i görüntüledi: 'Keneş'in lüks yaşamı...'

AKP'nin Sabah gazetesi, bir zamanlar eski dostu olan Cemaat'in yayın organı Today's Zaman'ın genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'i İsveç'in başkenti Stockholm'de görüntüledi, "Keneş'in lüks yaşamı" başlığını attı.

Gazete haberi, "SABAH ekibinin bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülediği Keneş'in oldukça tedirgin olduğu gözlendi. Keneş'in 10 milyon lira değerinde bir villada oturduğu ortaya çıktı. Keneş, evine yakın bir konumda bulunan alışveriş merkezine sıklıkla gidiyor" diyerek duyururken, evin açık adresini de paylaştı.