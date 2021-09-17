Saadet ve Gelecek'ten 'tedirgin muhafazakarlara güven verme' anlaşması

İktidar sözcüleri bir süredir kendi tabanına AKP'nin iktidarı kaybetmesi durumunda bugüne kadarki "kazanımların" kaybedileceği korkusunu propaganda ediyor.

Geçtiğimiz günlerde buluşan Gelecek ve Saadet partisi liderleri AKP'nin bu propagandasına karşı bir politika geliştirme kararı aldı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın Gelecek Partisi ve Saadet Partisi kaynaklarından edindiği bilgilere göre Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun buluşmasında AKP'nin bu tutumuna karşı, muhalefetin "AKP giderse, kazanımların korunmasının garantisi biziz" konusunda seçmene güvence verecek bir söylem ortaya konulması gerektiği konuşuldu. Görüşmede CHP ve İYİ Parti liderlerinin de bu konuda benzer yaklaşım içinde olacağı, diğer muhalefet partileri ile de bu görüşün paylaşılması kararlaştırıldı.