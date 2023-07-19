Saadet Partisi'nden 'TBMM acilen toplansın' çağrısı

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, bazı vergilerdeki artışları değerlendirirken, TBMM'nin, ekonomiyle ilgili son gelişmeleri görüşmek üzere acilen toplanması gerektiğini söyledi.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, "milli dayanışma" adı altında ek motorlu taşıtlar vergisi getirdiğini ifade etti.

Vatandaşların dayanışma duygusunun "milli" kelimesi ile istismar edildiğini belirten Çalışkan, "Aslında bu milli değil. Dayanışmadan daha ziyade dayatmaydı bu. Çünkü dayanışma karşılıklı rızaya dayalı olur. Ama bu resmen oy çoğunluğunu, gücü elinde bulundurulanların dayatmasıydı" dedi.

ÖTV, KDV, harçlar ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı eleştiren Çalışkan, "Bu nedenle bugün TBMM, içinde bulunduğumuz krizi görüşmek üzere acilen toplantıya çağrılmalıdır. Saadet Partisi Grubu olarak da imza dilekçelerimizi başkanlığa ilettik" diye konuştu.