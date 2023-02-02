Saadet Partisi'nden Karamollaoğlu'nun görüşmelerine ilişkin iddialara yalanlama

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını ilan etmesinin beklendiği 13 Şubat tarihli toplantısına ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun masadaki diğer genel başkanları ziyaretlerinde aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini zikrettiği ileri sürülmüştü.

İddiaların ardından Saadet Partisi’nin basın müşaviri Hacı Murat Uzgur tarafından bir açıklama yapıldı.

Uzgur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmelerin içeriğine dair medyaya yansıyan "varsayıma dayalı haberler"in doğru olmadığını kaydetti.

Uzgur'un açıklaması şöyle:

“Millet İttifakı ortaklarının bir araya geleceği 13 Şubat tarihindeki toplantının ev sahibi olarak liderleri ziyaret eden genel başkanımız, görüşmeleri bir mahremiyet çerçevesinde yürütmektedir. Görüşülen sayın genel başkanlara duyduğumuz saygı gereği, mahrem olan bu görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmemektedir. Medyaya yansıyan varsayıma dayalı haberler doğru değildir. Milletimizin geleceğiyle ilgili yapılan bu görüşmelerden çıkacak sonuçlar da inşallah hayırlı olacaktır.”

Karamollaoğlu, 13 Şubat'ta partisinin genel merkezinde gerçekleştirilecek toplantı öncesinde bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı toplantı 1,5 saat sürdü.

Daha önce DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret eden Karamollaoğlu, dün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelmişti.