6'lı Masa liderleri ilk kez aday ismi verdi

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat günü ilan etmesi bekleniyor.

Liderler arasında görüşmelerin başlamasının hemen ardından aday ismi gündeme gelmeye başladı.

Gazeteci Saymaz, liderler görüşmesinden aktarımda bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

"Saadet lideri Karamollaoğlu dün Davutoğlu ve Babacan’ı ziyaretinde, ilk kez Kılıçdaroğlu’nun adaylığını zikrederek, CHP liderine sıcak baktığını söyledi. İki lider itiraz etmedi. Karamollaoğlu, bugün Kılıçdaroğlu ziyaretinde, “Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum” dedi.

Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nun sözlerini dinledi ve herhangi bir karşılık vermedi. Karamollaoğlu, şu an Demokrat Parti lideriyle görüşüyor. Uysal’ın Kılıçdaroğlu’nu desteklediği biliniyor. İstikşafi görüşmelerin sürmesi bekleniyor."