Saadet Partisi'nden İzmir'de 'Herzog' protestosu

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gelişini protesto etti.

Konak Meydanı'nda toplanan Saadet Partililer, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Kudüs’e selam, direnişe devam”, “Kahrolsun İsrail”, “Herzog’u ülkemizde istemiyoruz” sloganları atıp, “Zalimlerin Türkiye’de işi yok”, “Herzog’a davet, millete ve Filistin davasına ihanettir”, “İsrail mi değişti, siz mi değiştiniz” yazılı dövizler taşıdı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç'ın da katıldığı protestoda basın açıklamasını İzmir İl Başkan Mustafa Erduran yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

'Ne oldu 'one minute' çıkışınıza?'

"Kudüs'e, Gazze'ye bombalar yağdıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kirli postallarıyla çiğneyen; çoluk-çocuk, kadın, yaşlı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde yeri yoktur ve olmayacaktır. Katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir. Ne oldu ‘one minute’ çıkışınıza? İsrail değişti de biz mi bilmiyoruz, yoksa iktidarda bulunanlar mı çok değişti? Filistin'de kardeşlerimize yapılan zulüm mü son buldu? Gazze’ye uygulanan abluka mı kalktı? Bu katiller, Filistinlilere uyguladığı soykırımdan vaz mı geçti? Yoksa İsrail, bölgemizde kurguladığı tehlikeli planlarından mı vazgeçti? Katil Şimon Peres'in Gazi Meclis’imizde konuşturulduğu, alkışlandığı görüntüler birer utanç vesikası olarak arşivlerde ve hafızalarımızda dururken bugün bir başka utanç verici adımı attınız. Bu aziz topraklar da bu milletin sinesi de hiçbir işgali ve işgalciyi kabul etmemektedir. Cumhurbaşkanı hangi toprakları yönettiğinin farkına varana kadar susmayacağız. İsrail ile normalleşmek, mazlum kardeşlerimize ihanettir. Eğer İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa bilin ki Filistin’le anormalleşiyordur." (ANKA)