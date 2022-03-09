İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Beştepe'de resmi törenle karşılandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Herzog'u "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"nin ana giriş kapısında karşılayan Erdoğan düzenlenen törenin ardından Herzog ile baş başa görüşmeye geçti.

Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Erdoğan ile Herzog'un baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Herzog 2008 yılından beri Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrail lideri oldu.

Herzog ve ekibinin olduğu uçak öğleden sonra Ankara Esenboğa Havalimanı’na inmişti. Herzog’u Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.

Esenboğa Havalimanı'ndan Anıtkabir’e giderek iki günlük Türkiye gezisine başlayan Herzog Anıtkabir Özel Defteri’ne İngilizce olarak şu mesajı yazdı:

“Büyük vizyoner Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümsüzleştiren bu tarihi mekânı ziyaret etmek bir ayrıcalık. Bu büyük liderin bilgeliğini takip ederek ve cesurca işbirliği yolunu seçerek birçok meyvayı daha güvenli ve daha istikrarlı bir dünya için, milletlerimiz, inançlarımız, bölgemiz ve dünya için birlikte toplamayı dilerim.”

Herzog, eşi Michal Herzog ile birlikte daha sonra Atatürk Müzesini gezdi.