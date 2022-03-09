14 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret: İsrail Cumhurbaşkanı Ankara'da

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayında yaptığı davetin üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bugün Ankara'ya geldi.

Herzog ve beraberindeki heyeti havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.

Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak Herzog daha sonra Erdoğan'la bir araya gelecek. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Tel Aviv'den ayrılmadan önce basın mensuplarına demeç veren Herzog da, "Türkiye ile ilişkiler, İsrail ve bölgenin çıkarına. Umarım ki bu ziyaret İsrail ve Türkiye arasındaki diyaloğu derinleştirir. Her konuda anlaşmayacağız şüphesiz İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler, son yıllarda iniş çıkışlar ve o kadar da basit olmayan hadiseler yaşadı" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı "Umarım ki ziyaretimin ardından Türkiye ile ciddi bir süreç, farklı düzeylerde derin bir diyalog başlayacak. Sonunda da, umarım ki ilişkilerimizde ilerleme ve olumlu sonuçlar göreceğiz" diye konuştu.