Saadet Partisi'nde Oğuzhan Asiltürk'ün yerine gelen isim belli oldu

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesinin ardından Milli Görüş Vakfı'nın başına kimin geleceği merak konusu olmuştu.

Milli Görüş hareketi için önemli bir yerde olan vakfın başına gelen ismi Saadet Partisi açıkladı. Partiden yapılan açıklamaya göre vakfın başına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu getirildi.

Saadet Partisi YİK Başkanı kim oldu?

Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanlığına da Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi. Partinin YİK Başkanlığını, Necmettin Erbakan'ın ölümünden bu yana Oğuzhan Asiltürk sürdürüyordu.