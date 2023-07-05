Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortak grup konusunda anlaştı

TBMM'ye CHP listelerinden giren Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasında süren ortak grup çalışmalarında sona gelindi.

TBMM'de grup kurma konusunda anlaşmaya varan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yarın saat 13:00'de basın toplantısı gerçekleştirecek.

Yapılan açıklamada, "Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki TBMM Grup kurma görüşmeleri nihayete ermiştir. Konu hakkında Saadet Partisi Genel Başkanı Sn Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn Ahmet Davutoğlu, yarın saat 13:00’de, Gelecek Partisi Genel Merkez binasında açıklamalarda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.