Saadet Partisi milletvekiliyle gerginlik yaşayan CHP'li vekilden açıklama

Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, içinde Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması olarak da bilinen gerici AGD ve bazı vakıfların yazıldığı bir posterle kürsüye çıkarak "İsimleri çocuklara tecavüzle anılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman ise "Ahlak dışı bir mesele üzerinden bütün dernek ve vakıfları itham etmek de ahlak dışıdır. Ülkemizde milyonlarca gencin milli ve manevi değerlerle yetişmesine vesile olmuş ve olan Anadolu Gençlik Derneğimizi itham etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Ben bu vesileyle Sayın Kaya'yı da bu yanlıştan dönmeye ve bu kürsüde milletin kürsüsünden özür dilemeye davet ediyorum" demişti.

'Sözüm Anadolu Gençlik Derneği'ne değildir'

Karaduman'ın davetinin ardından kürsüye çıkan Kaya, "Özellikle Anadolu Gençlik Derneği'nin diğer derneklerle aynı özellikte olmadığının altını çiziyorum. Sözüm Anadolu Gençlik Derneği'ne değildir" dedi. Kaya'nın konuşması şöyle:

"Ben hiçbir inancı hiçbir kimliği hiçbir düşünceyi asla aşağılamadım, aşağılamam. Ama burada çok açık ve net bir şekilde. Milli Eğitim Bakanlığı'yla protokol yapan dernek ve vakıfların tamamına dönük eleştirel değil, bakana döndüm dedim ki bu protokolleri iptal et. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir milyon iki yüz elli bin öğretmeni var. On binlerce çalışanı var. Milli Eğitim Bakanlığı kendi işini kendisi rahatlıkla yapabilir. Vakıfların, derneklerin siyasal düşüncesi beni ilgilendirmiyor. Ama beni ilgilendiren Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin hiçbir derneğe, hiçbir vakfa peşkeş çekilmemesi gerekir. Buradan çok açık ve net şunu da söyleyeyim özellikle, özellikle Anadolu Gençlik Derneği'nin diğer derneklerle aynı özellikte olmadığının altını çiziyorum. Sözüm Anadolu Gençlik Derneği'ne değildir. Sözüm Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladığı protokolleredir. İçerik de konuşmadım. Hiç kimse, hiç kimse ama Müslümanların ibadetini ve inancını siyasetin malzemesi yapamaz."