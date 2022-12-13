6'lı Masa'nın iki partisi Meclis'te atıştı

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, içinde Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması olarak da bilinen gerici AGD ve bazı vakıfların yazıldığı bir posterle kürsüye çıkarak "İsimleri çocuklara tecavüzle anılıyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Ahlak dışı bir mesele üzerinden bütün dernek ve vakıfları itham etmek de ahlak dışıdır. Ülkemizde milyonlarca gencin milli ve manevi değerlerle yetişmesine vesile olmuş ve olan Anadolu Gençlik Derneğimizi itham etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" dedi.