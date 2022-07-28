Saadet Partisi Milletvekili Karaduman: Meclis'teki olağanüstü toplantıya katılacağız

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Abdulkadir Karaduman "Meclis'in olağanüstü toplanmasını önemli buluyoruz ve mutlaka katılım sağlayacağız" dedi.

Sağlıkta şiddet olaylarına değinen Karaduman, "Meclis'in olağanüstü toplanmasını önemli buluyoruz ve mutlaka katılım sağlayacağız. Saadet Partisi olarak bir yandan güvenlik önlemlerinin alınması ve gereken yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak için çalışırken diğer yandan şiddet sorununa karşı toplumsal bir bilinç ve refleks edinilmesi için çalışacağız" açıklamasında bulundu.