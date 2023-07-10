Saadet Partisi Grup Başkanvekilleri netleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 6'ncı Meclis Grubu olan Saadet Partisi'nin Grup Başkanvekilleri belli oldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Gelecek Partisi Milletvekillerinin katılımıyla kurulan Saadet Partisi Meclis Grubu’nun Grup Başkanvekilleri Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya ve Gelecek Partisi’nden Saadet’e geçen partinin eski İstanbul İl Başkanı ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin oldu.

Meclis'in 6. grubu olan Saadet Partisi'nin grup başkanı da Gelecek Partisi'nden Saadet Partisi'ne geçen Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ olmuştu.