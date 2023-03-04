Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki 5'li görüşme başladı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamaların ardından altılı masada yer alan diğer 5 siyasi parti genel başkanı bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Saadet Partisi Genel Merkezi'nde buluştu.

Görüşme için ilk olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geldi. Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşıladığı sırada "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları duyuldu.