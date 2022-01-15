Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneden taburcu oldu

Covid-19 teşhisi konulan Saadet Partisi Genel Başkanı taburcu edildi.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün taburcu edildi. Karamollaoğlu, "Sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

Karamollaoğlu 4 Ocak günü Covid-19'a yakalanmıştı.

Karamollaoğlu, taburcu olmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımda "Öncelikle herkesi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Cenâb-ı Hâkk’a bir kez daha hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; bugün hastaneden taburcu oldum, birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastaneden taburcu edilen Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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