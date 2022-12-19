Saadet Partisi AKP'nin 'başörtüsü' teklifine destek verecek

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, AKP'nin "başörtüsü"yle ilgili anayasa değişikliği teklifine destek vereceğini açıkladı.
Kararını Twitter hesabından duyuran Karaduman, yaptığı açıklamada "Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifine imza vererek desteğimizi ilan ediyoruz. Hayra motor, şerre fren olacağız" ifadelerini kullandı.
Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifine imza vererek desteğimizi ilan ediyoruz.— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) December 19, 2022
Hayra motor, şerre fren olacağız. pic.twitter.com/5OwO40gC1e