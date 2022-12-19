Erdoğan çocuk istismarı için 'münferit' dedi, LGBT'leri hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kadın emeği zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan "başörtüsü" düzenlemesi için "Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır" dedi.

Erdoğan, "Çocuk gelin sorununu çözen Türkiye çocukların daha büyük felaketlerin kucağına itildiği bir başka tehditle karşı karşıya. Kandil'de 10,11,12,13 yaşındaki o kız çocuklarını kaçıranlar kimler? Bay Kemal senin bunlara bugüne kadar sözün oldu mu? Git de Diyarbakır annelerine geçmiş olsun de. Diyemez, dediği anda seçim ortağını kaybeder" ifadesini kullandı.

"Çocuğa istismar ne İslami ne insani kabul edilebilir" diyen Erdoğan, "Hiçbir zaman kız evladımızın hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, etmiyoruz" iddiasında bulundu.

LGBT'leri hedef aldı

Erdoğan, "Münferit bir hadise üzerinden milletimizin değerlerine saldıranlar, çıkardıkları gürültüyle gerideki bu vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır. Bu kesimlerin terör örgütlerinin istismar ettiği çocuklarla ilgili tek kelime ettiğini ben duymadım. Bunların ilçe başkanlarının taciz, tecavüz vakalarının sicil dosyaları da elimizde" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca LGBT'leri hedef alarak, "LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları ve çözüm aramaları gereken mesele, evlatlarımızı tehdit eden sapkın akımlardır" ifadesini kullandı.