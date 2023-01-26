Saadet Partili vekil ortak aday önerisini açıkladı: AKP seçmenine, dindar kesimlere hitap eder

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu 6'lı Masa'ya ortak aday olarak önerdi.

"Özellikle Türkiye’de AK Parti seçmenine de umut olabilecek, AK Parti seçmenine de, Türkiye’de dindar ve muhafazakar çevrelere de hitap edecek olan bir ismin mutlaka olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" diyen Karaduman, "Türkiye’nin birikmiş sorun ve problemlerinin önemli oranda çözümüne ciddi katkısının da olacağını düşünerek genel başkanımız sayın Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği kanaatindeyim" ifadesini kullandı.