"Kılıçdaroğlu bugünkü toplantıda 'aday benim' diyecek"

Altılı Masa bugün İYİP genel merkezinde Meral Akşener’in ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda bir araya gelecek.

Diken’den Altan Sancar'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu tüm liderlerin olduğu masada şunları söyleyecek: “Partimin yetkili organları ve seçilmişleri ile yaptığımız istişareler sonucunda ‘CHP’nin adayı partimizin genel başkanı olmalı’ fikri oluştu. Partim aday olarak masaya ismimin getirilmesine karar verdi.”

Dünkü CHP’li büyükşehir belediyesi başkanları toplantısı da bu adımın bir parçası olarak gündeme geldi.

Akşener ise bugünkü toplantıda aday ismi önermek ve isimler üzerinden tartışmak yerine, anketler üzerinde duracak.

Akşener ayrıca masada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş isimlerinin gündeme gelmesi halinde “Evet” diyecek. Akşener, “Partimizin yetkili organları iki isme daha önce onay verdi. Başka bir isim öne çıkarsa yetkili organlarımızla görüşmemiz gerekecek” diye konuşacak.