Ryazan'da fabrikada patlama: En az 16 ölü

Rusya'nın Ryazan kenti yakınlarındaki bir fabrikanın barut üretim bölümünde meydana gelen patlama ve yangında en az 16 kişinin yaşmını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Öte yandan fabrikadaki işçilerin bir kısmının akıbeti hâlâ bilinmiyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı basın servisi RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "17 kişi yaralandı, yedisi öldü, biri hastaneye kaldırıldı, dokuz kişinin akıbeti bilinmiyor" dedi. Açıklamadan sonra ölü sayısı revize edildi.

TASS'a konuşan bir acil durum görevlisi, "Son verilere göre patlamada 16 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri 12 kişinin cesedini buldu, 4 kişinin cesedine ise henüz ulaşılamadı" dedi.

PGUP Elastik fabrikası, en yakın yerleşim yerine yaklaşık 2 km uzaklıkta bulunuyor. Bu nedenle çevredeki nüfus için ek bir önlem alınmadı.

İşçilerin güvenliği ihlâl edilmiş

Denetleme makamları patlamanın ardından, sadece son beş yılda tesiste on sekiz güvenlik kuralı ihlalinin kaydedildiğini açıkladı. Bu yılın başlarında, müfettişlerin acil çıkış ve kişisel koruyucu ekipman eksikliğine dikkat çekmesiyle birlikte, işletmede otomatik yangın alarmı olmadığı ortaya çıktı.