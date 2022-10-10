Rutte Rusya'nın saldırıları için 'terör' dedi, Zelenskiy Hollanda'dan yardım istedi

Rusya'nın Kırım Köprüsü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından bu sabah Ukrayna'da Kiev başta olmak üzere bir dizi kentte başlattığı füze saldırılarının ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, az önce masum Ukraynalı sivillerin hedef alındığı açık olan Rus füze saldırıları hakkında beni daha detaylı bilgilendirdi. Bu misilleme değil; bu terördür. Nefretimi dile getirdim ve bir kez daha Hollanda’nın Ukrayna için sarsılmaz desteğini vurguladım."

'Altyapının onarılmasına yönelik yardımı tartıştık'

Görüşmenin ardından açıklama yapan Zelenskiy ise Rutte ile devam eden saldırılar karşısında savunma desteğinin artırılması ve saldırılar sonucunda tahrip olan altyapı tesislerinin restorasyonu konusunu ele aldıklarını aktardı.

Zelenskiy, "Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi yaptım. Ülkemize yönelik savunma desteğinin artırılmasını, saldırgan ülkenin eylemlerine dünyanın tepkisinin koordinasyonunu ve yok edilen altyapının onarılmasına yönelik yardımı tartıştık” dedi.