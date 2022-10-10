Biden Rusya'nın Ukrayna'daki füze saldırılarını kınadı

Rusya'nın Kırım Köprüsü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından bu sabah Ukrayna'da Kiev başta olmak üzere bir dizi kentte başlattığı füze saldırılarının ardından ABD Başkanı Joe Biden bir açıklama yaptı.

Rusya'nın füze saldırılarını kınayan Biden "Bu saldırılar, yalnızca, Ukrayna halkının, ne kadar sürerse sürsün, yanında olma taahhüdümüzü daha da güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Biden "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Rusya'ya saldırganlığının bedelini yüklemeye, Putin ve Rusya'yı mezalimlerinden ve savaş suçlarından sorumlu tutmaya ve Ukrayna güçlerine ülkelerini ve özgürlüklerini savunmaları için gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye belirtti.