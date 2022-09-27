Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinde AB içinde çatlak

Avrupa Birliği yarın yapacağı toplantıda Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini ele alacak. Toplantının sonunda yeni yaptırım paketinin açıklanması bekleniyordu. Financial Times'ın bildirdiğine göre, Macaristan, Malta ve Kıbrıs yeni yaptırım paketine destek vermeyecek.

FT'nin haberinde, Rusya'ya yeni yaptırımların hafta sonuna kadar açıklanmasının beklendiğini, ancak özellikle Macaristan tarafının yaptırımlara karşı çıktığı bildirildi. Malta ve Kıbrıs'ın da yeni yaptırımların bir kısmını desteklemediği ifade edildi.

Tartışma noktası: Rus petrolüne tavan fiyat

AB'nin yeni yaptırım paketinde, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının bulunduğu, ancak AB içerisinde uygulamaya tam desteğin olmadığı belirtildi. Yaptırım paketi ayrıca, Rusya’dan elmas ve bazı çelik ürünlerinin ithalatına denetim getirilmesini de içeriyor.

Bloomberg'in haberine göre, Macaristan ve Kıbrıs'ın Rus petrolüne tavan fiyat yaptırımını desteklemediği söylendi.. Haberde, AB’nin daha geniş bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varılıncaya kadar tavan fiyat uygulamasını erteleyebileceği dile getirildi.

Tarafların halen Rus petrolüne getirilebilecek tavan fiyatın seviyesi konusunda da anlaşmaya varamadığı bildirildi.