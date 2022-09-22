Macaristan: AB Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmalı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Magyar Nemzet gazetesinin haberine göre, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başkanı olduğu iktidardaki Fidesz Partisi'ne yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırılması gerektiğini söylediğini aktardı. Reuters'e konuşan Macaristan hükümeti sözcüsü Zoltan Kovacs, Orban'ın açıklamalarını doğruladı.

Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından AB'nin Moskova'ya uyguladığı yaptırımları eleştiren Macaristan Başbakanı Orban, yaptırımların doğalgaz fiyatlarını ve enflasyonu artırdığını belirtti. Orban yaptırımlardan vazgeçilirsen doğalgaz fiyatların hızlı bir şekilde yüzde 50 düşeceğini ve enflasyon riskinin de kalkacağını dile getirdi.

"Yaptırımlar olmadan Avrupa yeniden güç kazanabilir ve yaklaşan bir durgunluktan kaçınabilirdi" diyen Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Brüksel yaptırımları Avrupa'yı bir enerji krizine itti" yorumunda bulundu.

Orban daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya'ya yönelik yaptırımların AB'nin kendisini vurduğunu ve yaptırımların Avrupa ekonomisini yok etme riskini ortaya çıkardığını söylemişti.