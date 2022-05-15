Rusya'ya 'limanları açın' çağrısı: 'Milyonlarca insan ölecek'

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Başkanı David Beasley, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını yeniden açması için çağrıda bulundu. Beasley, "Bu limanlar engellendiği için dünya çapında milyonlarca insan ölecek" uyarısında bulundu ve "Ukrayna hakkında ne düşünürseniz düşünün, dünyanın geri kalanı için bir kalbiniz varsa, o limanları açmalısınız" diye konuştu.

CNN International'de yer alan habere göre, dünyanın "ekmek sepeti" olarak bilinen Ukrayna'dan hayati önem taşıyan tarım sevkiyatları, Odessa limanı ve komşu limanların Rus ordusu tarafından bloke edilmesi nedeniyle ülkede sıkışıp kaldı. Uzmanlar limanların önümüzdeki 60 gün içinde faaliyete geçmesi gerektiği, aksi takdirde Ukrayna'nın ekonomisinin çökeceğini belirtiyor.

ABD Tarım Bakanlığı'na göre Ukrayna, mısır, buğday ve arpa da dahil olmak üzere çeşitli önemli tarım ürünleri arasında ilk beş küresel ihracatçı arasında yer alıyor. 2021'de tarım ürünleri Ukrayna'nın toplam ihracatının yüzde 41'ini oluşturuyordu. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla başlayan küresel gıda arzı şokuna değinerek, Ukrayna'daki silolarda tahmini 20 milyon ton tahılın sıkıştığını öne sürmüş ve "Eğer bu tonlarca tahıl piyasaya sürülmezse, Afrika'daki çok sayıda insan açlıktan ölecek çünkü bir dizi Afrika ülkesinin tek tedarikçisi onlar" ifadelerini kullanmıştı.