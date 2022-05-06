Dünya gıda enflasyonuyla Türkiye arasında 59 puanlık fark oluştu

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) açıkladığı verilere göre, Nisan'da küresel gıda enflasyonu yüzde 33,94’ten 29,81’e çekildi.

Türkiye'de ise gıda fiyatları yükselmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre gıda enflasyonu geçen ay 70,33 seviyesinden yüzde 89,1’e çıkmıştı.

Türkiye’yle dünya arasındaki 59 puanlık makas açıklığı aynı zamanda bir rekor.

Geçtiğimiz yıl Eylül'den itibaren enflasyon hızlı bir yükselişe geçmiş ve TL yüzde 45’ten fazla değer kaybetmişti. Aralık'tan itibarense gıda fiyatlarında sert bir zam dalgası başlamıştı.