Rusya'nın Washington Büyükelçisi: NATO-Rusya cepheleşmesinde en olumsuz senaryoya doğru ilerleniyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, gazetecilere verdiği demeçte, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde ittifak ile Rusya arasındaki cepheleşmede en olumsuz senaryoya doğru ilerlendiğini kaydetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus diplomat, "NATO Zirvesi öncesinde arifesinde ABD'de haber alanındaki atmosfer azami düzeyde gerildi. Buradaki kamuoyunu önümüzdeki günlerde Vilnius'ta alınacak Rusya karşıtı kararların kabulüne hazırlamak için her şey yapılıyor. Rusya ve İttifak ülkeleri arasındaki cepheleşmede durum, en olumsuz sonuca doğru kaymaya devam ediyor" dedi.

Antonov, Batı'nın önlemlerinin, uluslararası güvenlik için en ciddi sonuçlara gebe olan en şiddetli askeri-siyasi krizden çıkış yolunda giderek daha da aşılmaz engeller yarattığını vurguladı.

