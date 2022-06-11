Rusya'nın Washington Büyükelçisi: Batı ile diplomatik etkileşime açığız

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Batı ülkelerinin Rusya'daki diplomatik faaliyetlerini sınırlaması ve Rus diplomatları sınır dışı etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Antonov, büyükelçilikte düzenlenen özel resepsiyonda yaptığı açıklamada "Rusya, özellikle tüm dünya toplumunun koordineli yanıtını gerektiren pek çok zorlukla karşı karşıya olduğu bu günlerde, karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı diplomatik işbirliğine açıktır" diye konuştu.

Antonov, söz konusu 'zorluklar' arasında terör, kitle imha silahlarının yayılımı, iklim değişikliği ve gıda güvenliğinin yer aldığını dile getirdi.

Öte yandan Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin kritik bir noktaya ulaştığına vurgu yapan Antonov, "ABD yüzünden ikili siyasi diyalog artık çıkmaza girdi" ifadelerini kullandı.