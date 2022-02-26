Rusya’nın üyeliğinin askıya alınması konusunda Türkiye'nin hangi oyu kullandığı belli oldu

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dün, Ukrayna’ya askeri harekât yürüten Rusya’nın konseydeki temsil haklarının askıya alındığını duyurmuştu.

Oylamada 47 Avrupa Konseyi üyesinden 42’si, Rusya’nın üyeliğinin askıya olunması yönünde olumlu oy verdi.

Rusya ve Ermenistan’ın aleyhte oy kullandığı, Sırbistan ve Azerbaycan’ın da oylamaya katılmadığı öğrenildi.

Oylamada Türkiye ise çekimser oy kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tüm platformlarda biz kendi açıklamalarımızı da yapıyoruz. Ve bu örgütlerin aldığı kararlarda da… Değişik kararlar alındı. Tabii bazılarında çekimser kaldık. İşin doğrusu, diyalogun kopmasını istemiyoruz, Strazburg’ta alınan kararda Türkiye çekimser oy kullandı. Ne olursa olsun, biz her şartta biz diyalogtan yanayız" dedi. (ANKA)