Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini talep eden karar BM Genel Kurulu'ndan geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu durdurmasını talep eden kararı kabul etti.

Karar, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda oy çokluğu ile kabul edildi.

Oylama, Pazartesi ve Salı günü Ukrayna'daki durumla ilgili BM Genel Kurulu acil durum özel oturumu sonrasında gerçekleşti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya Batılı ülkeleri "çok sayıda ülkeyi" "uygun gördükleri şekilde" oy kullanmaya teşvik etmek için "benzeri görülmemiş bir baskı" kullanmakla suçladı. Nebenzya, "Açık ve alaycı tehditler vardı ve bunu biliyoruz" dedi.