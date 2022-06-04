Rusya'nın temerrüde düşüp düşmediği tartışması devam ediyor

Rusya'nın sahip olduğu dolar tahvili için 1,9 milyon dolarlık faizi ödememesi üzerine, ülke Sovyetler Birliği'nin kuruluşunun ardından ilk kez resmi olarak dış borç temerrüdüne düştü. Rusya'nın bu durumunun, milyarlarca dolarlık borç ödemesinde sorun teşkil edebileceği Batı'daki piyasa kurumlarında endişe yol açtı.

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında, Batı'nın yaptırımları dahilinde küresel finansal sistemden dışlanması ödeme yapılamamasının en büyük sebebi olarak görünüyor. Bloomberg'in analizine göre, dün onaylanan AB'nin Rusya'ya 6. yaptırım paketi, Rusya'nın ödeme yöntemi bulması için seçeneklerini bir hayli daralttı.

Tutarın küçük olmasına rağmen CDDC 'temerrüt' dedi

Reuters'in haberine göre, Avrupa Kredi Türevleri Belirleme Komitesi (CDDC) internet sitesinde yaptığı açıklamada, komite üyelerinin mevcut durumu Rusya'nın "kredi ödeme başarısızlığı" olup olmadığı sorusuna "evet" dediği belirtildi. 13 kurumdan temsilcinin bulunduğu komitede sadece Citibank, Rusya'nın temerrüde düşmediği yönünde oy kullandı.

Komite, 19 Mayıs'ta ödemelerin yapılmadığını ve 26 Mayıs'ta çözüm bulunması talebinin Rusya'ya sunulduğu açıkladı. Heyet 6 Haziran'da tekrar bir araya gelecek. Rusya'nın ödeme yapmadığı miktarın çok küçük olması, temerrüt tartışmasının devam etmesine neden olmakta.

Rusya'nın sene sonuna kadar 2 milyar dolar ödeme yapması gerekiyor

JPMorgan'ın hesaplamalarına göre, Rusya şirket ile 1,68 milyar dolar ve diğer kurumlarla 2,54 milyar dolarlık net kredi temerrüt takası bulunuyor. Rusya'nın 40 milyar doların altında uluslararası tahvili bulunurken, yıl sonuna kadar 2 milyar dolara yakın ödeme yapması gerekmekte.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ABD'nin diğer seçenekleri engellemesi durumunda Moskova'nın dış borç yükümlülüklerini ruble olarak ödeyeceğini ve ödeme imkanı olduğu için kendisini temerrüde düşmeyeceğini açıkladı.