Rusya'nın Suriye'den askerlerini çektiği iddia edildi

İsrail merkezli istihbarat sitesi DEBKAfile'ın ve Hollanda merkezli Moscow Times'ın haberlerine göre, Rusya Suriye'de bulunan askerlerini Ukrayna'da konuşlandırmaya hazırlanıyor. DEBKA'nın iddiasına göre, Rusya şimdiden, Suriye'de bulunan 6 binin üzerindeki askerini Ukrayna'ya gönderdi.

Üsleri İran ve Hizbullah'a devrettiği iddia edildi

İddiaya göre, Hmeymim, Kamışlı, Deyrizor ve T4 hava üslerinde toplanan Rusya birlikleri, Ukrayna'ya getirilmeye başladı. Syria Direct'ten Walid Al Nofal'ın haberine göre ise, Rusya'nın Suriye'deki askeri personelini tekrar konuşlandırmaya başladığı, ancak askerlerin Rusya'ya veya Ukrayna'ya gidip gitmediğinin belli olmadığı belirtildi.

Moscow Times'ın haberine göre, şu ana kadar terk edilen üslerin İran'ın Devrim Muhafızları Kolordusu'na ve ayrıca Hizbullah'a devredildiği iddia edildi.

Rusya'nın Suriye'de 63 binden fazla askeri personeli olduğu hesaplanmakta.

Rusya'dan bıraktığı boşluğu İran mı dolduracak?

Moscow Times'ın haberine göre, Rusya Suriye'den çekilirken bir boşluk olmaması için İran ile anlaşma sağladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın İran’a giderek dini lider Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinin arka planının bu olduğu iddia edildi. Görüşmeye İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de katıldığı belirtildi. İran'ın Rusya'nın bu kararıyla bölgedeki nüfuz alanını genişleteceği vurgulandı.

Rusya'nın çekilmesi ihtiyaç mı?

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Nisan ayı başında Humus'ta bulunan Suriye'deki en büyük silah depolarından biri olan Mahin askeri deposundan çekilirken, bölgeyi İran ve Hizbullah güçlerine bırakmıştı. Aynı şekilde Palmira Askeri Havaalanı'ndan da çekilen Rusya kuvvetleri, havaalanının kontrolünü İran'a devretti.

Esad karşıtı ve daha önce Suriye Ordusu'nda görev almış olan Ahmed Rahal, Rusya'nın geri çekilmesini "Ukrayna bataklığına battıktan sonra acil bir ihtiyaç" olarak değerlendirdi. Rahal, Rusya'nın Ukrayna'daki büyük kayıplarının bir sonucu olarak, Suriye'de değil, Ukrayna'da daha önemli bir savaş olduğu için, “Moskova mevcut stratejisinin bir parçası olarak Suriye'deki varlığını hafifletti” iddiasında bulundu.

İsrail durumu takip ediyor

İsrail kaynaklı Channel 12'den Ehud Ya'ari, Şam'da ve sahada Rusya etkisi olmadan Tahran'ın birliklerini Suriye'ye daha kolay itebileceği ve Şam yönetimini etkileyebileceğini söyledi. Ya'ari analizinde, "Rusya'nın, Suriye'de İran'la işbirliği yaparken bile, İran'ın oradaki dayanak noktasını ve İran'ın Esad'ın ordusuna ve güvenlik servislerine sızmasının derinliğini her zaman sınırlamaya ve küçültmeye çalıştığını hatırlamakta fayda var" dedi.

İsrail medyasında çıkan haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Moskova'da yaptığı görüşmede “İsrail'in Suriye'deki mevcut hareket özgürlüğü politikasını sürdürmek” konusunda anlaştıkları kaydedilmişti. Lakin, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının ardından İsrail'in Suriye'deki konumunun değişmeye başladığı ileri sürüldü.

Rusya'nın geri çekilmesinin doğrulanması halinde, İsrailli yetkililerin Rus yetkililerle önümüzdeki günlerde görüşmeler yapabileceği belirtildi. Times of Israel'de çıkan haberde, İsrail'in bölgedeki durumu takip ettiği ifade edildi.

Jerusalem Post'ta yayınlanan analizde ise, İran'ın Rusya'nın çekilişinden fayda sağlayacağı, bu durumun İsrail açısından tehdit oluşturacağı iddia edildi. Rusya'nın Suriye'deki varlığının daha az olmasının Tahran hükümetinin yararlanabileceği bir fırsat olduğu, ancak Tahran'In alacağı kararların bir ters tepmeye neden olabileceği söylendi.