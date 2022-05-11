Ukraynalı askerler eğitim için Almanya'da

Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya gönderilecek PzH-2000 obüslerinin eğitimi için 60'dan fazla Ukraynalı askerin ülkeye geldiğini ve eğitimlerine başladıklarını duyurdu. Almanya ve Hollanda hükümetleri, Rusya'nın operasyonu sebebiyle Ukrayna'ya PzH-2000 obüsleri göndermeyi kabul ettiklerini açıklamıştı. Ukrayna'ya toplamda 12 obüs gönderileceği açıklanırken, Almanya'nın 7 adet PzH-2000 obüsü göndereceği belirtildi.

Almanya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin Polonya üzerinden Almanya'ya geçiş yaptıklarını, eğitimlerin 40 gün süreceğini açıkladı. Ukraynalı 60’tan fazla askerin, Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Idar-Oberstein'daki Bundeswehr topçu okulunda eğitime başladıkları da duyuruldu.

Almanya savaşta taraf haline mi geliyor?

Almanya Federal Meclisi, Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımlar ve eğitimlerin Almanya'yı süregiden savaşın bir tarafı yapıp yapmadığı tartışması sebebiyle bir rapor yayınladı. Federal Meclis, "eğitim, uluslararası hukuka göre savaşa katılma anlamına gelemez" diyerek, Almanya'nın bir taraf olmadığını söyledi. 12 sayfalık raporda, "Silah sevkiyatının yanı sıra savaşan tarafa bu silahlara ilişkin bilgi ve eğitim verilirse, savaş halinde olmama yönündeki güvenli alan terk edilir" ifadeleri yer aldı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise Almanya’nın Rusya-Ukrayna savaşında taraf olduğu iddialarını reddederek, "Asker göndermiyoruz. İşte bu yüzden bu eğitim savaşta tarafı olmayı gerektirecek bir adım değil” açıklamasında bulundu.

Lambrecht daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'nın ağır silahlar alması için Avrupa'nın doğusundaki ülkelerle değişim girişimi başlattıklarını ifade ederek, bu girişimle Avrupa'nın doğusundaki ülkelerin Sovyetler Birliği'nde üretilen silahları Ukrayna'ya vereceklerini, Almanya'nın da bu ülkelerde oluşan boşluğu dolduracağını kaydetmişti.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da, "Ukraynalı askerlere Almanya'da silah sistemlerine ilişkin eğitim verilmesinin doğrudan savaşa girmek anlamına gelmeyeceği görüşündeyiz" dedi.