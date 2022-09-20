Rusya'nın ŞİÖ Temsilcisi: Türkiye'nin üye olması için NATO'dan çıkması lazım

Rusya Devlet Başkanlığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Özel Temsilcisi Bahtiyar Hakimov, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ankara'nın amacı ŞİÖ üyeliğidir" açıklamasını değerlendirdi.

Sputnik'e konuşan Hakimov, Türkiye'nin ŞİÖ çalışmalarında uzun süredir diyalog partneri olarak yer aldığını ve rekabetçi faaliyetlere katıldığını belirtti. Hakimov, "Eğer başvuru gelirse, dikkatli bir şekilde ele alınacak. Şu anda başvuru yok" açıklamasını yaptı.

'Türkiye Rusya'yı düşman ilan eden NATO'nun üyesi'

Hakimov, Türkiye'nin ŞİÖ'ye girmesi için bir dizi kriteri karşılaması ve NATO üyesi olmaması gerektiğini belirtti.

"Yeni üyelerin kabulüyle ilgili bir dizi kriterin yer aldığı yönetmeliğimiz var. Bu kriterler arasında Avrasya bölgesinde bulunulması, ŞİÖ üye ülkeleriyle aktif diplomatik ve ticari-ekonomik ilişkilerin, kültürel bağların bulunması, ŞİÖ ülkeleriyle çatışma halinde olunmaması, harici çatışmalara dahil olunmaması, BM Güvenlik Konseyi yaptırımları bulunmaması ve ayrıca ŞİÖ üyelerine düşman olan veya onların aleyhine hareket eden faaliyetlerde ve bloklarda bulunulmaması yer alıyor" diyen Hakimov, Türkiye'nin Rusya'yı bir numaralı düşman ilan eden NATO'nun üyesi olduğunu söyledi.

Hakimov, Türkiye ile ŞİÖ'yü birbirine bağlayan tüm olumlu hususların yanında dikkatle incelenmesi gereken faktörler de bulunduğunu söyledi.