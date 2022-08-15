Rusya'nın kontrolüne geçen belediye: Zaporijya Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar yaşandı

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolüne geçen Energodar Belediyesi'nce yapılan açıklamada Ukrayna güçlerinin kenti bombaladığı ve Zaporijya Nükleer Santrali bölgesinde patlamalar meydana geldiği kaydedildi.

Energodar Belediyesi'nden gazetecilere yapılan açıklamada Ukrayna'nın topçu ateşi açtığı belirtilerek "Energodar'da Zaporojye Nükleer Santrali bölgesinde, kentin meskun bölgelerinde ve sanayi bölgesinde patlamalar kaydedildi” denildi.

Sputnik'in haberine göre açıklamada ayrıca şehir acil servislerinin bombardımanda can kaybı, yaralanma ve verilen hasar ile ilgili incelemeye devam ettiği ifade edildi.

AB ve 42 ülkeden Rusya'ya santralden çekilme çağrısı

Öte yandan AB ve 42 ülke tarafından yayımlanan bir açıklamada Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini derhal çekmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Rusya'nın işgali ve Ukrayna'nın nükleer tesislerinde devam eden varlığının nükleer olay ve kaza riskini önemli ölçüde artırdığı yadsınamaz. Rusya'nın Ukrayna'daki yasadışı eylemlerini haklı çıkarmak için dezenformasyon kullanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rusya Dışişleri'nden Kiev'i saldırıları durdurmaya zorlama çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise ABD ve AB’ye "Kiev'i bombardımanlara son vermesi için zorlama" çağrısında bulundu.

Zaharova yaptığı açıklamada “Washington, Brüksel ve başta Avrupa’dakiler olmak üzere diğer başkentleri, Zaporijya Nükleer Santrali etrafındaki sorumsuzca oyunları ve entrikaları bırakmaya ve Kiev’deki yetkilileri tesisi ve bitişik toprakları bombalamaya derhal son vermesi için zorlamaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) Zaporijya Nükleer Santrali misyonunu engelleme girişimlerini kararlılıkla kınadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

“Ajans ve yönetimi ile yakın işbirliği içinde, IAEA uzmanlarının santrale ulaşması ve Ukrayna tarafının yıkıcı eylemleri ile ilgili gerçekçi değerlendirme yapması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Zelenskiy santraldeki Rus askerlerini hedef alacaklarını söylemişti

Energodar kentinin yakınlarında yer alan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali, Mart ayından bu yana Rus ordusunun denetiminde bulunuyor.

Rusya ve Ukrayna bölgedeki çatışmalarda birbirini suçlarken, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya Ukrayna'nın tesise yönelik saldırılarının dünyayı Çernobil'le karşılaştırılabilecek bir nükleer felaketin eşiğine ittiğini söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada nükleer tesisteki Rus askerlerini hedef alacaklarını belirtmişti.