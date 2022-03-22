Rusya'nın 'Karadeniz'de mayın' iddiasına Ukrayna'dan yalanlama

Rusya'nın istihbarat kurumu Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna limanlarında bulunan 400'den fazla deniz mayınının fırtına nedeniyle halatlarından koparak Karadeniz'e sürüklendiğini iddia etti.

Rusya'nın iddiasının ardından açıklama yapan Ukrayna, söz konusu iddiaları yalanlayarak Rusya'nın denizin bir bölümünü kapatma amacıyla böyle bir iddia ortaya attığını belirtti.

Konuya ilişkin Reuters'a açıklama yapan Ukrayna Deniz Yönetimi Baikan Yardımcısı Viktor Vişnov, "Bu Rus tarafından ortaya atılmış olan tamamen yanlış bir bilgi. Bu iddialar Karadeniz yollarını kapamayı meşrulaştırmak için ortaya atılıyor" dedi.

Ukrayna donanmasıysa iddiaların ardından Karadeniz'in güvenli olduğuna dair notlar geçildiğini bildirerek, Moskova'nın "bilgi korsanlığı" yaptığını öne sürdü.

İddiaların ardından Türkiye'nin Samsun'da bulunan NAVTEX istasyonunda "Karadeniz'de mayın uyarısı" yayınladığı ifade edildi.