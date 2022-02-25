Rusya'nın Karadeniz'de bir gemiyi vurduğu iddia edildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zaluzhnyi, Rusya'nın bir ticaret gemisini vurduğunu iddia etti.

Zaluzhny'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seyir halinde olan MILLENNIUM SPIRIT ticaret gemisi, Pivdennyi Limanı yolunda 12 mil mesafede Rus gemisi tarafından vuruldu. Ayrıntılar doğrulanıyor, gemiyle iletişim kurulmuyor" dedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spinu da, vurulan gemide Rusya vatandaşlarının bulunduğunu, geminin Moldova bayraklı olduğunu söyleyerek kurtarma operasyonunun sürdüğünü açıkladı.