Rusya'nın Kahire Büyükelçisi: Mısır, BRICS'e üyelik başvurusu yaptı

Rusya'nın Kahire Büyükelçisi Georgiy Borisenko, ticarette alternatif para birimlerine geçmeye ilgi duyan Mısır'ın BRICS'e üye olmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Rus basınına demeç veren Borisenko, Mısır'ın BRICS'e üyelik başvurusu yaptığını belirterek "Zira şu anda BRICS'in üzerinde çalıştığı konulardan biri, ticaretin ulusal para birimleri veya oluşturulacak ortak para birimi gibi alternatif para birimlerine azami düzeyde geçirilmesi. Mısır buna çok ilgi gösteriyor" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Mısır'ın Rusya'yla ticareti ve diğer ekonomik işbirliği türlerini geliştirmek istediğini belirten Borisenko, bu ticari işlemlerde yeni ödeme mekanizmaları geliştirme sürecinin sürdüğünü kaydetti.



Daha önce Mısır; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'na üye olmuştu.

Güney Afrika'nın BRICS Temsilcisi Anil Sooklal, 19 ülkenin gruba üye olmak istediğini, 13'ünün resmi başvuruda bulunduğunu, 6'sının ise gayri resmi olarak niyet belirttiğini söylemişti.

Geçen hafta sonu Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'nın Çin'in Şanghay şehrindeki merkezini ziyareti sırasında, bankanın başkanlığını yürüten eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile gerçekleştirdiği görüşmede bankaya katılmak için üyelik talebini iletmişti.

Bankaya 5 kurucu üyesi dışında Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri üye olurken halen Uruguay ile üyelik görüşmeleri yürütülüyor.