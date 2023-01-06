Rusya'nın ilan ettiği 36 saatlik ateşkes başladı

Rusya'nın Ukrayna'da tek taraflı olarak ilan ettiği 36 saatlik ateşkes Moskova saatiyle 12.00'de (Türkiye ile aynı) başladı.

TASS'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün saat 12.00'den itibaren 36 saat sürecek ateşkesin başlaması talimatını verdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 6 Ocak saat 12.00'den 7 Ocak saat 24.00'e dek Ukrayna'daki tüm cephe hatlarında ateşkes ilan edilmesi kararı verdiği bildirilmişti.

Ukrayna Rusya'nın Ortodoks Noeli arifesi ve gününde ilan ettiği tek taraflı ateşkesi reddetmiş, tüm Rusya güçlerini Ukrayna'dan çekilmeye çağırmıştı.