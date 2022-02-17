Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki tatbikatı başladı

Rusya Güney Askeri Bölgesi'nden bugün yapılan açıklamada, Hazar Filosu'na ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Hazar Denizi'ndeki tatbikatlar için Dağıstan'daki ana üslerinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hazar Filosu'nun deniz kuvvetlerinin heterojen bir grubu, planlı bir tatbikata katılmak için denize açıldı. Hazar Filosu'nun deniz kuvvetlerinin heterojen bir grubu, Hazar Denizi'nde belirlenmiş bir alanda planlı komuta ve personel tatbikatına katılmak için Mahaçkale'deki üs noktasından ayrıldı" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 2022 Ocak ve Şubat aylarında arasında bir dizi deniz tatbikatı düzenlendiğini hatırlattı. Tatbikatlara toplamda 140'tan fazla savaş ve destek gemisi, 60'tan fazla uçak, 1.000 askeri teçhizat ile yaklaşık 10.000 askeri personelin katıldığı belirtildi.