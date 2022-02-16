Rusya artık dalga geçiyor: Ukrayna'yı işgal tarihlerimizin tam listesini verin

Batı medyasının ABD, İngiltere ve NATO yetkililerinin açıklamalarına dayanarak "Rusya’nın olası Ukrayna işgali" için ileri sürdüğü günlerden birisi de bugündü.

Ancak bugün Rusya cephesinden, askeri tatbikatlarda görevleri sona eren askeri birliklerin daimî üslerine geri döndüğü yönünde haberler geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün katıldığı basın toplantısında, Rusya’nın geri çekildiğini “kanıtlaması” gerektiğini bildirmişti. Rusya devlet televizyonu ve haber ajansları ise birliklerin geri çekildiğini gösteren görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Batı medyası özellikle Şubat ayı başlarında Rusya’nın Ukrayna’yı “her an” işgal edebileceğini ileri süren haberler yayımlamış, ABD yetkilileri de haberleri doğrulayan açıklamalarda bulunmuştu.

En son Rusya’nın Pekin'de devam eden Kış Olimpiyatları’ndan önce Ukrayna’ya saldıracağı yönünde haberler yayımlanmış, daha sonra da Olimpiyatlar sona erene kadar Rusya’nın saldırmayacağı iddia edilmişti. Olimpiyatlar başladıktan sonra da Batı medyası “işgal tarihini” 16 Şubat olarak açıklamıştı.

Bugüne gelen süreçte, Batı medyası 16 Şubat tarihini ciddiye alarak haberler hazırladı, okuyucularını ve ülkeleri bu konuda uyardı. Süreç içerisinde tansiyonu da yükselten bu haberlerde, Rusya’nın hangi koşullarda, hangi bölgelerden Ukrayna’yı işgal edeceğini “gösteren” analizler yapıldı. 16 Şubat tarihi o kadar ciddiye alındı ki Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugünü milli bayram ilan etti.

Unutulmaması gereken “yanlışlıklar” da yapıldı bu haberlerde. Örneğin Bloomberg haber ajansı, internet sitesinde “Canlı: Rusya Ukrayna’yı işgal etti” başlıklı bir haber yayımladı. Daha sonrasında sehven bu haberi yayınladıklarını açıklayan Bloomberg, her türlü senaryo için önceden hazırlık yaptıklarını iddia etmişti.

İngiliz tabloidleri Daily Mirror ve the Sun dün gece yayınladıkları haberlerde, ABD istihbarat verilerine dayanarak Rusya’nın gece yarısı 03.00’te Ukrayna’yı işgale başlayacağını iddia eden makaleler yayımlamışlardı. Daily Mirror makalenin başlığını revize edip “Rusya’nın Ukrayna işgali: Putin’in 03.00’te son teslim tarihi geçerken saldırı yok” diye değiştirdi. The Sun’ın makalesi ise halen yayında.

Rusya işgal için tam tarih listesi istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Batılı medya kuruluşlarına Rusya’nın önümüzdeki yıl içerisinde Ukrayna’yı işgal edeceği tarihlerin tam listesini yayımlamaları için çağrıda bulunduğu belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu sayede Rus diplomatların tatillerini de planlayabileceğini ifade etti. Bunlar tabii ki Rus tarzı diplomatik göndermeler. Rusya devlet kurumları, bu noktadan sonra Batılı medya kuruluşları ile dalga geçmeye bir süre daha devam edeceğe benziyor. Gün içerisinde Batılı medyadan neden 16 Şubat’ta işgalin gerçekleşmediğini anlatan haberlerin yapılması da olası.