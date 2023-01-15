Rusya'nın gübre ihracatından elde ettiği gelir yüzde 70 arttı

Rusya'nın geçtiğimiz yıl gübre ihracatından elde ettiği gelirin satışlardaki düşüşe rağmen büyük yükseliş kaydettiği belirtildi.

Bunun temel nedeninin, mahsul besini fiyatlarındaki keskin artış olduğuna dikkat çekiliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Rusya'nın gübre ihracatından geliri, 2022 yılının ilk 10 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 artarak 16,7 milyar dolara yükseldi.

Financial Times'ın aktardığına göre, Moskova'nın ticari ortaklarının ithalat istatistiklerine bakıldığında ise, Rusya'nın 2022 yılının ilk 10 ayındaki gübre ihracatının miktarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü. İhracat miktarındaki düşüşün savaş nedeniyle daha çok olmasının öngörülmüş olduğuna işaret edildi.

Rusya'dan gıda ve gübre ithalatı, gıda güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Batı yaptırımlarına tabi tutulmasa da, Batı'da bazı şirket ve bankalar bu alanda Rusya'ya dönük kendi yaptırımlarını uyguluyor.

Rusya, gübre ihracatını en çok Hindistan, Türkiye ve Vietnam'a yapıyor.

Uluslararası gübre fiyatları, Ukrayna'daki savaş öncesi Rusya'nın nitrojen gübrenin hammaddesi olan doğalgaz akışını kısmaya başlamasıyla yükselişe geçmişti. Batı'nın Belarus'a yaptırım uygulamaya başlamasının ardından da potaslı gübrenin fiyatı da büyük ölçüde artmıştı.

Diğer yandan, Avrupa'daki sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle kıtadaki doğalgaz fiyatlarının savaş döneminin en düşük seviyesinde olduğu belirtildi. Tahıl sevkiyatının da savaş öncesi dönemki seviyeye döndüğü kaydedildi.

Ancak nitrojen gübrenin hammaddelerinden olan amonyağın ihracatının Ukrayna üzerindeki boru hattının kapatılması nedeniyle hala düşük olduğuna dikkat çekiliyor. Küresel amonyak ihracat piyasasının yüzde 12'sine sahip Rusya'da amonyak ihracatının miktarı, 2022'nin ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76 düşüş yaşadı.