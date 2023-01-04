Avrupa'da Ocak ayında sıcaklıklar rekor kırıyor

Avrupa ülkelerinde Ocak ayındaki sıcaklık tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bu ayki sıcaklıklar, 8 ülkede rekor kırarken, bölgesel olarak 3 yerde sıcaklık rekoru kırıldı.

Pazar günü sıcaklık Polonya başkenti Varşova'da 18,9 derece, İspanya'nın Bilbao kentinde ise 25,1 derece oldu. Bu Ocak ayındaki genel ortalamanın 10'dan fazla derece üstünde oldu.

Hollanda, Liechtenstein, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Danimarka ve Belarus'ta Ocak ayındaki sıcaklık dereceleri rekor kırdı.

Almanya, Fransa ve Ukrayna'daki hava istasyonlarında da yeni sıcaklık rekorları görüldü.

Varşova'da 1 Ocak'taki sıcaklık derecesi, geçen ay görülen rekordan 4 derece fazla olurken, Belarus'ta da Ocak sıcaklık rekoru 4,5 derece artarak 16,4 derece oldu.

İspanya'nın Bilbao kentinde de yılbaşı günü görülen sıcaklık derecesi kentin Temmuz'daki sıcaklık ortalamasıyla aynı oldu

İsviçre'de de bu ay görülen sıcaklar 20 dereceye dayandı.

İngiltere, İrlanda, Fransa ve İspanya, 2022 yılının tarihin en sıcak yılı olduğunu açıklamıştı