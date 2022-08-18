Rusya’nın enerji gelirlerinin yüzde 38 artması bekleniyor

Rusya’nın bu sene enerji ihracatından elde edeceği gelirlerin yüzde 38 artacağı tahmin ediliyor.

Reuters’in haberine göre, petrol ihracatının artması ve doğalgaz fiyatının yükselmesi nedeniyle Rusya’nın bu seneki enerji ihracatından kazanılan gelirin 2021 yılına kıyasla yüzde 38 oranında artarak 337 milyar 500 milyon doları bulmasının beklendiği bildirildi.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarından ötürü, Gazprom'un boru hatları üzerinden yaptığı doğalgaz ihracatının 170 milyar 400 milyon metreküpe kadar gerileyebileceği belirtildi.

Rusya’nın ortalama doğalgaz ihracat fiyatı ise geçen yıla göre artarak metreküp başına 730 dolara ulaşacağı hesaplanıyor.