Rusya'nın e-ticaret şirketi Ozon Türkiye'de ofis açacak

Rusya’nın e-ticaret şirketi Ozon Türkiye’de ofis açacağını ve Türkiye ile Rusya arasındaki ticareti kolaylaştıracağını açıkladı. Şirket böylece Rus tüketicilerin platform üzerinden Türk satıcılardan doğrudan ürün satın almasına olanak sağlayacağını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Batı ülkelerinin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmayan ancak yaptırımları ihlal de etmediğini açıklayan Türkiye ile Rusya arasında ticari ilişkiler bazı alanlarda gelişti.

Ozon tarafından dün yapılan açıklamada, “Ozon Türk satıcıların ürünlerine karşı artan talebi görüyor ve piyasada pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. 2022’nin ilk yarısında Türk satıcıların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat yükselirken, Türkiye’den Rusya’ya satışı gerçekleştirilen ürünlerin sayısı da üç katına çıktı” denildi.

Avrupa Birliği’nin sıkı yaptırımlarına maruz kalan Rusya’daki özel şirketler, yeni arz zincirleri ve finansman kaynakları oluşturmaya çalışıyorlar.

Rublenin değerini nispeten koruması, TL’nin ise değer kaybetmesi de Rusya’dan Türk ürünlerine olan talebin artmasına neden oldu.

Ozon, İstanbul’da yeni bir ofis açmanın yanı sıra, ürünlerin Türkiye’den Rusya’ya teslim süresini 6-8 güne düşüreceğini ve pazar yeri dillerinin arasına Türkçe’nin dahil edileceğini belirtti.

Paralel ithalat başlatılmıştı

Ozon Temmuz ayında Rusya’da paralel ithalat yöntemi ile ürün satmaya başlamıştı. Rus hükümeti tarafından teşvik edilen paralel ithalat sistemi, satıcıların ülke dışında piyasaya sunulan ürünleri marka sahibinden izin alınmadan ithal etmesine olanak sağlıyor.

Rusya’nın başbakan yardımcısı Andrey Belusov paralel ithalat uygulamasının Rus ekonomisinin yaptırımlar karşısında dayanıklı kalmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Wildberries şirketi ile birlikte Rusya’nın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Ozon, 2020’nin sonunda Nasdaq’ta ilk harza arzını gerçekleştirirken 1 milyar dolar yatırım almış ve Rusya’nın başka şirketleri için de kısa süren bir yüksek yatırımlı halka arz dönemi başlamasına vesile olmuştu. Ozon geçen yıl 6 milyar dolar ciro elde etmişti.