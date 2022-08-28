Mersin’de Getir kuryelerine prim kesintisi, mobbing, esnaf kuryelik baskısı

Getir Kurye’nin Mersin’de bulunan depolarında çalışan işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak yaşadıkları sıkıntıları anlattılar.

Asgari ücretin altında çalıştırıldıklarını belirten kuryeler, ürünlerin depodan alımı ve yola çıkma sürelerinin çok sınırlı olması nedeniyle primlerinin sürekli kesintiye uğratıldığını, kendilerinden kaynaklanmayan aksaklıklar yüzünden mobbing’e uğradıklarını ve sürekli hakarete maruz kaldıklarını belirttiler.

İşçiler, patronun var olan sorumluluklardan kaçınmak için sigortalı çalışan kuryelere esnaf kuryeliğe geçmeleri yolunda baskı yapıldığını aktardı.

İşçilerin verdiği bilgiye göre şirkete ait motosikletlerin periyodik bakımının yapılmaması sürekli kaza riski yaratıyor. Ayrıca işçiler, Getir’in işçilerin kullanması için paylaştığı alışveriş kodlarını şube yönetiminin kendileri için kullandığını belirttiler.

Mersin’de bulunan motokuryeler anlattıkları bu insanlık dışı iş koşullarını düzeltmek için tüm motokuryeleri birlikte mücadele etmeye çağırıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]