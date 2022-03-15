Rusya'nın BM Temsilcisi: Askeri operasyon hedeflerine ulaştığında duracaktır

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya-Ukrayna savaşı ve BM’deki durum ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Nebenzya, Rusya askerlerinin Ukrayna’dan ne zaman çekileceği ile ilgili soruyu yanıtlayarak, “Özel askeri operasyon hedeflerine ulaşıldığında duracaktır” dedi.

Nebenzya, Ukrayna ile ateşkesin ne zaman ilan edileceği sorusuna ise , “Rusya'nın öne sürdüğü koşullar yerine getirildiğinde ateşkes yürürlüğe girecektir. Bu koşullar, Ukrayna'nın askerden arındırılması, Ukrayna'nın silahsızlaştırılması ve Ukrayna’nın NATO'ya katılmayı reddetmesidir” cevabını verdi.

Rusya’nın, BM Genel Sekreter Antonio Guterres de dahil olmak üzere BM yetkililerinin Ukrayna'daki duruma bakış açılarından rahatsız olduğunu ifade eden Nebenzya, “Üst düzeyler de dahil olmak üzere BM temsilcilerinin Rusya'yı gelişigüzel saldırılarla suçlayarak Ukrayna'daki durumu nasıl değerlendirdiği konusunda çok endişeliyiz" dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'daki insani duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyi’ne bir taslak sunacağını söyleyen Nebenzya, “Taslak yakında hazır olacak ve Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki insani duruma ilişkin bir karar alma misyonunu yerine getirip getiremeyeceğini göreceğiz. Karar taslağı ateşkes rejimi, sivil nüfusun tahliyesi, uluslararası insancıl hukuka ve insan haklarına saygı ve sivillere yönelik saldırıların kınanmasına ilişkin maddeler içerecek” dedi. (İHA)